В Барнауле священник спас мальчика, на которого напала стая бродячих собак

Стая бродячих собак едва не загрызла мальчика в Барнауле. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Стая бродячих собак едва не загрызла мальчика в Барнауле. На помощь ребенку пришел местный священник Александр Микушин, пишет «Толк».

Все произошло днем 16 ноября у дома по адресу проспект Калинина, 7. В стае было около пяти бездомных животных – об этом рассказал сам священник в социальной сети «ВКонтакте».

По словам Александра, ребенку было около восьми лет. Больше всего мужчину поразило то, что другие прохожие не спешили помогать мальчику.

− Бедненькие, они все, наверное, спешили: к маме, к жене, на работу, по своим делам, − с укором написал священник.

В комментариях барнаульцы отметили, что не только эта стая держит в страхе горожан. Еще одна обитает около заправки на улице Взлетной.

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