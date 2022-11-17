В Барнауле священник спас мальчика, на которого напала стая бродячих собак

Стая бродячих собак едва не загрызла мальчика в Барнауле.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Стая бродячих собак едва не загрызла мальчика в Барнауле. На помощь ребенку пришел местный священник Александр Микушин, пишет «Толк».
Все произошло днем 16 ноября у дома по адресу проспект Калинина, 7. В стае было около пяти бездомных животных – об этом рассказал сам священник в социальной сети «ВКонтакте».
По словам Александра, ребенку было около восьми лет. Больше всего мужчину поразило то, что другие прохожие не спешили помогать мальчику.
− Бедненькие, они все, наверное, спешили: к маме, к жене, на работу, по своим делам, − с укором написал священник.
В комментариях барнаульцы отметили, что не только эта стая держит в страхе горожан. Еще одна обитает около заправки на улице Взлетной.
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