В Новосибирске 13% жителей отказываются посещать врачей

13% жителей Новосибирска не обращаются к врачам, чтобы решить проблемы со здоровьем. Фото: Алексей ФОКИН

13% жителей Новосибирска не обращаются к врачам, чтобы решить проблемы со здоровьем. Исследование провел онлайн-сервис по управлению здоровьем Budu.

Большинство новосибирцев регулярно посещают специалистов. Так, 48% опрошенных консультируются с врачами по любым вопросам. Это может быть как обычная простуда, так и более серьезные заболевания.

20% местных жителей предпочитают лечиться самостоятельно, не прибегая к помощи медиков. В больницу они ходят в редких случаях.

А вот 19% новосибирцев тщательно следят за своим здоровьем. Они добровольно проходят медицинские обследования, чтобы иметь возможность контролировать состояние организма.

− 37% респондентов моложе 35 лет вообще не обращаются к врачам, в то время как большинство новосибирцев (58%) старше 35 лет консультируются со специалистами при любом заболевании, − отметили представители сервиса.

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