Новосибирск сковали 9-балльные пробки вечером 17 ноября 2022

Новосибирск сковали 9-балльные пробки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером в четверг, 17 ноября, Новосибирск сковали 9-балльные пробки. Больше всего движение затруднено в центре города и на Восходе.

На правом берегу заторы образовались на таких улицах как Фабричная, Большевистская, Восход, Добролюбова, Кирова, Ипподромская, Бориса Богаткова, Шевченко, Красный проспект, проспект Димитрова, Гоголя, Нарымская, Дуси Ковальчук и Богдана Хмельницкого.

На левом берегу пробки сковали такие улицы как Котовского, Ватутина, Станционная, проезд Энергетиков, Титова, Блюхера, Широкая, Станиславского, Пархоменко, Покрышкина и Сибиряков-Гвардейцев.

Движение также затруднено по Димитровскому мосту в обе стороны и по Октябрьскому в сторону левого берега.

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