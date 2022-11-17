В Новосибирске открыли новый сосудистый центр на базе Горбольницы № 2

В Новосибирске открыли новый сосудистый центр. Фото: Правительство НСО

В Новосибирске открыли новый сосудистый центр. Он будет располагаться на базе Горбольницы № 2. Он будет работать круглосуточно, и оказывать помощь больным с острым нарушением мозгового кровообращения и острым коронарным синдромом из Дзержинского и Калининского районов Новосибирска, а также Тогучинского, Болотнинского и Новосибирского районов области.

Главный врач ГБУЗ НСО «ГКБ № 2» Любовь Шпагина рассказала, что в этом центре будут применяться эндоваскулярные методы лечения патологий на сосудах сердца, мозга. Это современный способ лечения сосудистых заболеваний, при котором воздействие осуществляется изнутри сосуда. Возможности центра в Новосибирске позволят проводить по 1, 5-2 тысячи операций в год.

В структуру РСЦ входят отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения, кардиологическое, неврологическое отделения, палата реанимации и интенсивной терапии для больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями, клинико-диагностическая лаборатория, стерилизационное рентгенологическое отделение, отделения функциональной и ультразвуковой диагностики, операционный блок. Для нового сосудистого центра Городской больнице № 2 передан ангиографический комплекс.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что возле поселка Садовый строят новое здание инфекционной больницы № 1. Там будет большой лабораторно-диагностический блок с современными КТ, цифровыми рентген-установками, эндоскопическими отделениями, отделениями функциональной диагностики и вертолетной площадкой для санавиации. Больница сможет принять до 504 пациентов одновременно.

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