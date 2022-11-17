В Новосибирске открыли мемориальную доску авиастроителю Равилу Армякову

Мемориальную доску почетному авиастроителю Равилу Армякову открыли в Новосибирске. Фото: КПРФ

Мемориальную доску почетному авиастроителю Равилу Армякову открыли в Новосибирске. Об этом сообщили в мэрии 17 ноября.

Памятная табличка с изображением авиастроителя расположена на фасаде Сибирского проектно-конструкторского и научно-исследовательского института авиационной промышленности по адресу улица Королева, 29. В этом учреждении Равил Армяков трудился более 50 лет.

Доска сделана из черного гранита. Ее высота составляет 85 сантиметров, а ширина – 115.

− Текст на доске гласит: «В этом здании с 1965 по 2020 годы работал почетный авиастроитель Равил Тихонович Армяков», − рассказали в мэрии Новосибирска.

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