Новосибирский врач рассказала о тяжелых последствиях гриппа

По словам эксперта, грипп настолько же снижает функции человека, как отсутствие сна или алкогольное опьянение. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Главврач новосибирской городской клинической больницы № 2 Любовь Шпагина в беседе с КП-Новосибирск рассказала о том, как тяжело сейчас болеют гриппом и на что похожи его симптомы.

— Сейчас идет тяжеленный грипп. Все реанимации заполнены вирусно-бактериальными – не ковидными уже — пневмониями. К группам высокого риска относятся люди с хроническими заболеваниями, сердечно-сосудистыми заболеваниями, пожилые люди, медработники и беременные женщины, — рассказала Шпагина.

Симптомами гриппа являются высокая температура, слабость, потливость, сильная головная боль и боль в горле, ломота в теле, а на вторые-третьи сутки начинается резкий надсадный кашель.

По словам Шпагиной, симптомы и их влияние на фикции человека можно сравнить с долгим отсутствием сна или же с алкогольным опьянением. Тем не менее, многие переносят болезнь на ногах, но это негативно сказывается на работоспособности. Поэтому желательно полностью пролечиться, а уже потом выходить на работу.

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