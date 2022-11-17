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НовостиОбщество17 ноября 2022 12:34

Новосибирский врач рассказала о тяжелых последствиях гриппа

По словам эксперта, грипп настолько же снижает функции человека, как отсутствие сна или алкогольное опьянение
Надежда КАСЬЯНОВА
По словам эксперта, грипп настолько же снижает функции человека, как отсутствие сна или алкогольное опьянение.

По словам эксперта, грипп настолько же снижает функции человека, как отсутствие сна или алкогольное опьянение.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Главврач новосибирской городской клинической больницы № 2 Любовь Шпагина в беседе с КП-Новосибирск рассказала о том, как тяжело сейчас болеют гриппом и на что похожи его симптомы.

— Сейчас идет тяжеленный грипп. Все реанимации заполнены вирусно-бактериальными – не ковидными уже — пневмониями. К группам высокого риска относятся люди с хроническими заболеваниями, сердечно-сосудистыми заболеваниями, пожилые люди, медработники и беременные женщины, — рассказала Шпагина.

Симптомами гриппа являются высокая температура, слабость, потливость, сильная головная боль и боль в горле, ломота в теле, а на вторые-третьи сутки начинается резкий надсадный кашель.

По словам Шпагиной, симптомы и их влияние на фикции человека можно сравнить с долгим отсутствием сна или же с алкогольным опьянением. Тем не менее, многие переносят болезнь на ногах, но это негативно сказывается на работоспособности. Поэтому желательно полностью пролечиться, а уже потом выходить на работу.

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