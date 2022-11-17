В Новосибирске в середине декабря цены на проезд в транспорте могут вырасти до 30 рублей

В Новосибирске цены на проезд в общественном транспорте могут вырасти до 30 рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске цены на проезд в общественном транспорте могут вырасти до 30 рублей. В мэрии объяснили, с чем это связано.

Так, замначальника управления пассажирских перевозок мэрии Михаил Никулин пояснил, что повышение тарифа позволит разгрузить перевозчиков, пишет «НН». Из-за недостаточной комплектации Горэлектротранспорта водителям приходится сокращать число рейсов. А коммерческие перевозчики и вовсе вынуждены иногда отменять рейсы.

Повышение цен на проезд могли бы позволить перевозчикам покрыть расходы на зарплату сотрудников, а также использовать в работе технологические новшества.

Кроме того, такая мера может позволить создавать пересадочные тарифы для тех, кто регулярно пользуется общественным транспортом. Для них конечная цена билета будет значительно ниже, чем цена за разовую поездку для остальных.

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