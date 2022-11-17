С жителя Новосибирской области взыскали 200 тысяч штрафа за разбой

Судебный пристав принудительно взыскала с жителя НСО уголовный штраф за разбой.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Судебный пристав принудительно взыскала с жителя Новосибирской области уголовный штраф за разбой. Об этом сообщили в ГУ ФССП по региону.
Мужчину обвинили в совершении преступления, предусмотренного частью третьей статьи 162 УК РФ «Разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище, помещение либо иное хранилище или в крупном размере». Сибиряка отправили в исправительную колонию. Также его обязали выплатить уголовный штраф в размере 200 тысяч рублей.
− Судебный пристав-исполнитель направил постановление об обращении взыскания на заработную плату должника, отбывающего наказание. Но перечисленная сумма не превысила и трети от долга, − сообщили в публикации.
Когда мужчина вышел на свободу, на нем еще висел долг. Чтобы выплатить всю сумму, он официально устроился на работу и сообщил об этом судебному приставу. Было решено удерживать 50% зарплаты сибиряка в счет погашения уголовного штрафа.
За пять месяцев жителю Новосибирской области удалось погасить задолженность.
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