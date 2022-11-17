В Новосибирске на новой ледовой арене запустили вентиляцию

В новом ЛДС запустили систему вентиляции. Фото: правительство НСО

В Новосибирске на новом ЛДС начали запускать вентиляцию на основной арене, а также во вспомогательных помещениях. По сообщению подрядчика, стройка вышла на финишную прямую. Рабочим осталось закончить с монтажом потолков, а также убраться в уже готовых помещениях и установить оставшуюся мебель и оборудование.

— На основной арене полностью установлены кресла на трибунах — это около 8,5 тысяч штук, сейчас заканчивается сборка телескопических трибун, на которых до конца ноября будут смонтированы еще 1, 5 тысяч кресел, завершается монтаж кресел и в VIP-зонах — это порядка 500 штук. Практически полностью готов к сдаче универсальный тренировочный зал, где строители уже завершают укладывать специальное напольное покрытие, — пояснили в региональном Минстрое.

В областном правительстве добавили, что параллельно с оставшимися работами подготавливаются документы необходимые для ввода ЛДС в эксплуатацию.

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