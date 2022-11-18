Прокуратура потребовала ликвидировать несанкционированную свалку в Чановском районе Новосибирской области

Решение суда появилось на сайте.
Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»
Прокуратура потребовала ликвидировать несанкционированную свалку в Чановском районе НСО. Решение появилось на сайте Чановского районного суда.
- В результате проверки установлено, что на территории сельсовета на трех земельных участках расположены несанкционированные свалки, на которых размещались отходы до введения новой системы обращения с ТКО, - написано в постановлении.
Теперь администрации одного из сельсоветов в течение года нужно ликвидировать незаконный полигон.
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