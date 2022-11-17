В Бердске автомобиль врезался в здание хостела

Иномарка врезалась в здание хостела в Бердске. Фото: АвтоБердск
Иномарка врезалась в здание хостела в Бердске. ДТП произошло 17 ноября напротив Бердского автовокзала.
Как сообщили в группе «АвтоБердск», водитель попал в аварию из-за женщины на «Хонде», выехавшей на трассу с автомойки.
По словам очевидцев, машина улетела на противоположную сторону дороги и врезалась в тамбур хостела. В результате иномарка выбила дверь и повредила окна строения.
− Обошлось без пострадавших, − сообщили в паблике.
На место прибыли сотрудники ГИБДД. Других подробностей на данный момент нет.
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