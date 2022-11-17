В Верх-Туле под Новосибирском перезонировали 4 участка для мусорного полигона

Участки, на которых расположится полигон, перевели в категорию промышленных. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Верх-Туле под Новосибирском подготовили территорию для строительства мусорного полигона. Об этом 16 ноября заявил замгубернатора Сергей Семка на заседании в региональном Заксобрания.

По его словам, подготовка заключалась в переводе участков, на которых расположится комплекс, из категории сельскохозяйственных в промышленные.

Соответствующее распоряжение опубликовали на сайте регионального правительства 14 ноября. По документам, общая площадь всех четырех участков составляет 62,8 тысячи квадратов.

Напомним, что конкурсы на строительство мусорных полигонов в Раздольном и Верх-Туле объявили в начале октября. Первый оценили в 3,6 миллиарда рублей, второй — в 3,2 миллиарда рублей.

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