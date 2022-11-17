Стала известна причина гибели второклассницы в школьном бассейне в Новосибирске

Второклассница утонула в бассейне. Фото: СУ СК РФ по НСО/предоставлено отцом девочки

Названа причина гибели второклассницы в школьном бассейне в Новосибирске. Напомним, что тело ребенка обнаружили в воде 15 ноября. До приезда скорой ее пытались спасти. Девочка три раза пережила клиническую смерть, а после попала в реанимацию. 16 ноября школьница скончалась.

- Причина смерти ребенка - механическая асфиксия от утопления в воде, - рассказал КП-Новосибирск источник.

Источник добавил, что сопутствующих заболеваний у девочки не было.

Родители умершей второклассницы хотели похоронить ее на родине в Таджикистане, но тело не удалось транспортировать из-за дорогостоящих билетов. С девочкой простятся в Новосибирске.

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