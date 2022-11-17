Пьяный новосибирец угнал автомобиль строительной компании

В Новосибирской области 34-летний мужчина угнал автомобиль марки «Лада».
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Новосибирской области 34-летний мужчина угнал автомобиль марки «Лада», который принадлежал строительной организации. Об этом рассказали в ГУ МВД России по региону.
Инцидент произошел в среду, 16 ноября. В Отдел МВД России по Купинскому району обратился представитель компании. Он сообщил о том, что у них пропала машина. Автомобиль стоял на стройплощадке в одном из районных населенных пунктов.
Ориентировку на авто отправили всем наружным нарядам полиции. В 20 километрах от населенного пункта сотрудники ДПС остановили «Ладу». Выяснилось, что сидящий за рулем мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения.
Стражи правопорядка отвезли водителя в отдел полиции.
− Задержанным оказался 34-летний житель города Новосибирска, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, в том числе за аналогичные преступления, − отметили в МВД.
В отношении сибиряка составили административный материал по части третьей статьи 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем без прав или лишенным прав, находящимся в состоянии алкогольного или иного опьянения». Нарушителя арестовали на 10 суток и поместили его в спецприемник.
Также было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 166 УК РФ − «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».
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