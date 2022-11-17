Прокурор Новосибирской области Бучман встретился с жителями отдаленных районов

Прокурор Новосибирской области Александр Бучман провел встречу с жителями отдаленных районов. Фото: прокуратура НСО
Прокурор Новосибирской области Александр Бучман провел встречу с жителями отдаленных районов. Он узнал, какие проблемы волнуют новосибирцев, и приказал организовать проверки по фактам обращений.
Александр Бучман посетил Кыштовский, Усть-Таркский и Татарский районы.
− Попасть на прием к прокурору мог любой желающий. В основном местных жителей интересовали социальные вопросы, − рассказали в прокуратуре Новосибирской области.
Новосибирцы жаловались на аварийное состояние жилых домов, плохое освещение улиц, трудности в процессе оформления инвалидности и так далее.
Также Александр Бучман встретился с главным врачом ГБУЗ «Кыштовская ЦРБ». Они поговорили об оказании населению качественной медицинской помощи и количестве специалистов.
А в Усть-Таркском районе прокурор посетил МБУ «Отделение милосердия для престарелых и инвалидов». Александр Бучман проверил, в каких условиях живут пожилые люди и лица с ограниченными возможностями.
По результатам посещения каждого района он провел оперативное совещание с коллективами территориальных прокуратур и дал подчиненным определенные поручения.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер