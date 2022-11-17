Выжившего гида новосибирской турфирмы арестовали по делу о гибели 9 человек при восхождении на Ключевскую сопку

Гида отправили в СИЗО до 15 января. Фото: СК по Камчатскому краю

На Камчатке арестовали гида новосибирской турфирмы Ивана Алабугина по делу о гибели 8 туристов и гида при восхождении на вулкан Ключевская сопка. Его обвиняют по статье 238 УК РФ за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть.

— По ходатайству следователя обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Мужчина будет содержаться под стражей до 15 января 2023 года, — сообщили в Следственном комитете по Камчатскому краю.

В ведомстве добавили, что обвиняемый не имел необходимых допусков для работы с туристами на высоте в условиях повышенной опасности. Осознавая небезопасность оказываемых услуг, Алабугин вместе с другим гидом решили подняться на Ключевскую сопку. Восхождение закончилось трагедией и привело к смерти 9 человек, среди которых был второй гид.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер