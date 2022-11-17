В Новосибирске на Октябрьском мосту полностью заменят чугунные перила

Чугунные перила на Октябрьском мосту полностью заменят. Фото: СпецТрансСтрой

Чугунные перила на Октябрьском мосту полностью заменят. Об этом сообщили в компании «СпецТрансСтрой».

Специалисты заменят два километра ограждений. Дело в том, что они находятся в аварийном состоянии.

− На мосту пять видов секций, их состояние − аварийное. Чугун устарел, потрескался, краска слезла, − рассказали в компании.

По словам генерального директора «СпецТрансСтрой» Сергея Арапова, одну секцию уже демонтировали. Вместо нее временно установили деревянное ограждение.

В скором времени в Новосибирск приедут представители Каслинского завода. Вместе с ними будет решаться вопрос об изготовлении нового литья.

Ранее КП-Новосибирск писала, что новосибирцы пожаловались на разбитые ограждения на Октябрьском мосту.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber