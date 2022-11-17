В Новосибирске на Октябрьском мосту полностью заменят чугунные перила

Чугунные перила на Октябрьском мосту полностью заменят. Фото: СпецТрансСтрой
Чугунные перила на Октябрьском мосту полностью заменят. Об этом сообщили в компании «СпецТрансСтрой».
Специалисты заменят два километра ограждений. Дело в том, что они находятся в аварийном состоянии.
− На мосту пять видов секций, их состояние − аварийное. Чугун устарел, потрескался, краска слезла, − рассказали в компании.
По словам генерального директора «СпецТрансСтрой» Сергея Арапова, одну секцию уже демонтировали. Вместо нее временно установили деревянное ограждение.
В скором времени в Новосибирск приедут представители Каслинского завода. Вместе с ними будет решаться вопрос об изготовлении нового литья.
Ранее КП-Новосибирск писала, что новосибирцы пожаловались на разбитые ограждения на Октябрьском мосту.
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