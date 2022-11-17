Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
-8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 ноября 2022 9:30

Жители Хилокского жилмассива Новосибирска пожаловались Бастрыкину на мигрантов и свалку

Глава СКР пообещал разобраться в ситуации
Надежда КАСЬЯНОВА
Бастрыкин поручил назначить повторный прием граждан через месяц.

Бастрыкин поручил назначить повторный прием граждан через месяц.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Жители Хилокского жилмассива Новосибирска пожаловались главе СКР Александру Бастрыкину на мигрантов и свалку. По их словам, мусор на полигон «Левобережный» свозиться в огромных количествах и его объемы давно вышли за пределы установленных административных границ.

Также жители пожаловались на незаконные оптовые ярмарки и мигрантов, нелегального живущих в круглосуточно работающих большегрузах. Те постоянно нарушают общественный порядок и доставляют местным неудобства.

— Бастрыкин выслушал доклад о ходе расследования дела Хилокского треугольника, а также поручил возбудить уголовное дело из-за мигрантов, — пояснили в региональном СК.

Также глава СКР поручил назначить повторный прием граждан через месяц, чтобы обсудить и проанализировать промежуточные результаты работы следствия.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер