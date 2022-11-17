Жители Хилокского жилмассива Новосибирска пожаловались Бастрыкину на мигрантов и свалку

Бастрыкин поручил назначить повторный прием граждан через месяц.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Жители Хилокского жилмассива Новосибирска пожаловались главе СКР Александру Бастрыкину на мигрантов и свалку. По их словам, мусор на полигон «Левобережный» свозиться в огромных количествах и его объемы давно вышли за пределы установленных административных границ.
Также жители пожаловались на незаконные оптовые ярмарки и мигрантов, нелегального живущих в круглосуточно работающих большегрузах. Те постоянно нарушают общественный порядок и доставляют местным неудобства.
— Бастрыкин выслушал доклад о ходе расследования дела Хилокского треугольника, а также поручил возбудить уголовное дело из-за мигрантов, — пояснили в региональном СК.
Также глава СКР поручил назначить повторный прием граждан через месяц, чтобы обсудить и проанализировать промежуточные результаты работы следствия.
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