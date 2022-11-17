Офтальмологи бьют тревогу: близорукость обнаруживают у каждого третьего городского жителя

Изображение: Офтальмологическая клиника «Глазка»

Распространение близорукости у детей и взрослых -проблема глобального масштаба. Ее причиной стали гаджеты и информационные технологии. Технологический процесс остановить невозможно, но в наших силах своевременно выявить проблему, чтобы не получить осложнения.

В этих условиях вопросы диагностики и контроля миопии становятся особенно актуальными. Именно их планируют обсудить врачи-офтальмологи и оптометристы на II Сибирской конференции по миопии.

Сибирская конференция по миопии - узкоспециализированное мероприятие и едва ли не единственное за Уралом, что проводится для врачей-офтальмологов и оптометристов.

Программа мероприятия в этом году посвящена актуальным вопросам контроля миопии, новым технологиям коррекции зрения у детей и взрослых. Данная информация тем и ценна, что собрана практиками и будет представлена ведущими специалистами Международного Института Миопии и российскими офтальмологами.

Когда: 19 ноября 2022 года

Время: с 10:00 до 18:00 (нск)

Место: Отель DoubleTree by Hilton Hotel Novosibirsk, по адресу: г. Новосибирск, ул. Каменская, 7/1.

Формат проведения: очный.

Посмотреть программу конференции и зарегистрироваться можно на сайте мероприятия https://smc2022.ru

Участие в конференции для врачей и специалистов со средним медицинским образованием бесплатное.

К конференции также можно будет подключиться дистанционно, после прохождения обязательной регистрации на сайте конференции вы получите ссылку для подключения.

Организатор мероприятия: Сеть офтальмологических клиник «Глазка», СИБирская Ассоциация Детских Офтальмологов, Независимая общественная организация узких специалистов.