Офтальмологи бьют тревогу: близорукость обнаруживают у каждого третьего городского жителя

Изображение: Офтальмологическая клиника «Глазка»
Распространение близорукости у детей и взрослых -проблема глобального масштаба. Ее причиной стали гаджеты и информационные технологии. Технологический процесс остановить невозможно, но в наших силах своевременно выявить проблему, чтобы не получить осложнения.
В этих условиях вопросы диагностики и контроля миопии становятся особенно актуальными. Именно их планируют обсудить врачи-офтальмологи и оптометристы на II Сибирской конференции по миопии.
Сибирская конференция по миопии - узкоспециализированное мероприятие и едва ли не единственное за Уралом, что проводится для врачей-офтальмологов и оптометристов.
Программа мероприятия в этом году посвящена актуальным вопросам контроля миопии, новым технологиям коррекции зрения у детей и взрослых. Данная информация тем и ценна, что собрана практиками и будет представлена ведущими специалистами Международного Института Миопии и российскими офтальмологами.
Когда: 19 ноября 2022 года
Время: с 10:00 до 18:00 (нск)
Место: Отель DoubleTree by Hilton Hotel Novosibirsk, по адресу: г. Новосибирск, ул. Каменская, 7/1.
Формат проведения: очный.
Посмотреть программу конференции и зарегистрироваться можно на сайте мероприятия https://smc2022.ru
Участие в конференции для врачей и специалистов со средним медицинским образованием бесплатное.
К конференции также можно будет подключиться дистанционно, после прохождения обязательной регистрации на сайте конференции вы получите ссылку для подключения.
Организатор мероприятия: Сеть офтальмологических клиник «Глазка», СИБирская Ассоциация Детских Офтальмологов, Независимая общественная организация узких специалистов.