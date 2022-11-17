В Новосибирске начали заливать каток в Нарымском сквере

Каток в Нарымском сквере могут открыть уже через неделю. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Новосибирске в Нарымском сквере планируют открыть каток. Его уже начали заливать, и, если погодные условия будут благоприятными, откроют уже через неделю.

— Площадь катка в Нарымском сквере превышает 2000 квадратных метров. Для посетителей откроют теплые раздевалки и пункт проката коньков и лыж. Для горожан организуют бесплатные мастер-классы и показательные тренировки фигуристов, — рассказали в мэрии.

Прокат коньков будет стоить 83 рубля за час для детей, которым еще не исполнилось 14 лет, для женщин от 55 и мужчин от 60 лет. Для всех остальных коньки будут стоить 156 рублей за час.

Со своими коньками покататься в Нарымском сквере будет стоить 52 рубля за час для детей до 14 лет, для женщин от 55 и мужчин от 60 лет. Для остальных — 83 рубля в час.

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