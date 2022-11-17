«Там, где я, там вся семья»: самый известный шеф-повар России Константин Ивлев стал амбассадором «Галамарт»

Фото: Пресс-служба «Галамарт»

Более 7000 товаров, обширный ассортимент, интересные новинки, регулярные скидки и акции - бренд «Галамарт» уже стал своеобразным знаком качества, который признал такой мастер своего дела, как шеф-повар, телеведущий и ресторатор Константин Ивлев.

Фото: Пресс-служба «Галамарт»

Ивлева знают все: и те, кто следит за трендами в кулинарии, и даже те, кто максимально далек от темы готовки. Его свойская манера общения с участниками шоу, острый юмор, самоирония, непосредственность и доброта (при внешней строгости) давно покорили жителей нашей страны. Константина в полном смысле слова можно назвать народным шефом, ну а «Галамарт» многие знают как народный магазин! Так что выбор не случаен, а совпадение «характеров» - просто идеально.

Фото: Пресс-служба «Галамарт»

Товары для дома нужны всем, даже звездам, и «Галамарт» как раз известен тем, что здесь можно найти все необходимое для каждого члена семьи: от игрушек до посуды и бытовой техники, от текстиля до инструментов и гаджетов. Кстати, что касается посуды, то в «Галамарте» вас ждет обширный ассортимент, и каждый найдет что-то свое как для готовки, так и для сервировки. Удобные сковороды и сотейники, кастрюли, фарфоровые чайные и кофейные наборы, подстановочные тарелки и менажницы… Как справедливо заметил сам Ивлев: «Всегда мечтал, чтобы не только профессиональные повара, но и кулинары на собственных кухнях могли готовить с наслаждением, а угощать - с удовольствием».

Фото: Пресс-служба «Галамарт»

Теперь ваша очередь проверить это утверждение на себе! Составляйте список желаний, берите корзину побольше и не забудьте хорошее настроение: выгодный шопинг для всей семьи уже ждет!

Фото: Пресс-служба «Галамарт»

8-800-25-000-25

www.galamart.ru

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