В Новосибирской области почти 3300 новых абонентов подключили к газу по программе догазификации.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Новосибирской области по региональной программе догазификации, утвержденной региональным правительством, к газу подключили 3280 новых абонентов. По информации властей, самыми активными в подаче заявок на догазификацию оказались жители Маслянинского района НСО.
По словам министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона Дениса Архипова, по данным на середино ноября, подано уже 22,4 тыс. заявок. Помимо Маслянинского района, высокую активность проявляют в Ордынском, Тогучинском, Искитимском, Каргатском и Чулымском районах.
В правительстве напомнили, что догазификацию осуществляют в тех населенных пунктах, где уже есть газовые сети, но остались жители, которых не подключили к ним.
По данным правительства, людям для участия в программе необходимо подать заявку на подключения к сетям газораспределения. Сделать это можно путем нескольких способов:
– Подать заявку можно через портал Единого оператора газификации ООО «Газпром газификация»; сайт газораспределительной организации или по месту ее нахождения (в офисе); сайт Госуслуг; офис МФЦ, – пояснили в правительстве.
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