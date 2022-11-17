В Новосибирской области почти 3300 новых абонентов подключили к газу по программе догазификации. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирской области по региональной программе догазификации, утвержденной региональным правительством, к газу подключили 3280 новых абонентов. По информации властей, самыми активными в подаче заявок на догазификацию оказались жители Маслянинского района НСО.

По словам министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона Дениса Архипова, по данным на середино ноября, подано уже 22,4 тыс. заявок. Помимо Маслянинского района, высокую активность проявляют в Ордынском, Тогучинском, Искитимском, Каргатском и Чулымском районах.

В правительстве напомнили, что догазификацию осуществляют в тех населенных пунктах, где уже есть газовые сети, но остались жители, которых не подключили к ним.

По данным правительства, людям для участия в программе необходимо подать заявку на подключения к сетям газораспределения. Сделать это можно путем нескольких способов:

– Подать заявку можно через портал Единого оператора газификации ООО «Газпром газификация»; сайт газораспределительной организации или по месту ее нахождения (в офисе); сайт Госуслуг; офис МФЦ, – пояснили в правительстве.

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