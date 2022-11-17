Жители Новосибирска начали собирать в парках города маньчжурский орех

Деревья с такими плодами растут в новосибирских парках. Фото: Марина Байматова.

Перед снегопадами любители тихой охоты обратили внимание на маньчжурские орехи, которые начали собирать в городских парках. Фотографиями они делятся в группе «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2022».

— Пошли собирать шишки и орехи, пока их снегом не накрыло. Нашли их в парке Первомайского района. По вкусу орех, как грецкий, и у нас в городе очень хорошо растет, — поделилась находками жительница Новосибирска Марина Байматова.

По вкусу орех напоминает грецкий. Фото: Марина Байматова.

Маньчжурский орех выращивают в северных регионах России. Найти его можно, кроме Первомайского района Новосибирска, в Ленинском, в сквере Славы. Дерево может вырасти до высоты 30 метров и прожить до 250 лет. К осени созревают орехи с твердой скорлупой.

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