Названа сумма, которую потратят на новогодние мероприятия в Новосибирске. Фото: Иван МАКЕЕВ

В четверг, 17 ноября, стало известно, что на праздничные мероприятия «Новогодней столицы России» в Новосибирске направят свыше 50 млн рублей. Большая часть расходов уйдет на встречу детей, прибывших из Беловодского района. Информацию об этом предоставила вице-мэр Анна Терешкова.

Если называть конкретные цифры, то речь идет о 53,3 млн рублей. На приезд детей из ЛНР выделят 23,8 млн рублей, проведение благотворительных мероприятий для прибывших ребят из ЛНР и детей мобилизованных граждан, обойдется в 14,7 млн рублей. Ответ вице-мэра в Телеграм-канале опубликовала депутат Светлана Каверзина.

Ранее сообщалось, что часть новогодних мероприятий в Новосибирске сократили из-за СВО и частичной мобилизации.

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