Цифровая платформа МСП.РФ признана лучшим порталом «Рейтинга Рунета»

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МСП.РФ признан победителем авторитетного конкурса сайтов и мобильных приложений «Рейтинг Рунета» в номинации «Портал». Всего за награды состязались свыше 300 участников. Их отбирали и оценивали в несколько раундов сначала интернет - пользователи, а затем жюри, в состав которого входят более 170 ведущих экспертов из разных офлайн и онлайн-сфер.

Премия «Рейтинг Рунета» - уже не первая награда, которой эксперты отмечают Цифровую платформу. В апреле разработка и запуск портала МСП.РФ были удостоены гран-при CDO/CDTO AWARD 2022 в номинации «Digital-платформа года» в области цифровой трансформации государственного и муниципального управления.

- Цифровая платформа МСП.РФ - это площадка, которая сокращает дистанцию между предпринимателями и государством. Она избавляет бизнес от рутины, дает возможность посвящать максимум своего времени собственному делу. Одна из ближайших задач - запустить «Цифровой профиль» предпринимателя. Он позволит не собирать каждый раз справки о бизнесе при обращении за услугами. Единожды дав согласие на получение данных Цифровой платформе, она будет брать все необходимые сведения автоматически из баз данных госорганов, - сказал Александр Исаевич. - Особенно удобно это будет при получении финансовых мер поддержки, где требуется большой объем документов и срок их сбора может растянуться на недели.

Напомним, Цифровая платформа МСП.РФ - это государственная платформа поддержки предпринимателей и тех, кто планирует начать свой бизнес. Цифровая платформа развивается в соответствии с нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который курирует Первый вице-премьер Андрей Белоусов. В настоящее время пользователям во всех регионах доступен 21 федеральный сервис, а также региональные меры поддержки