На трассе под Новосибирском в жестком ДТП погибли два человека

В Ордынском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП. Фото: Госавтоинспекция НСО

В четверг, 17 ноября, в Ордынском районе столкнулись иномарки «Тойота» и «Мазда». В результате ДТП погибли два человека, еще двое доставлены в больницу, сообщили в Госавтоинспекции Новосибирской области.

Авария произошла примерно в 10:10. Мужчина на Toyota Camry Gracia ехал по автодороге К-18 со стороны города Камень-на-Оби в направлении Новосибирска. На 21 километре трассы водитель вылетел на встречку и врезался в автомобиль Mazda 3. Что спровоцировало данный маневр – пока неизвестно.

ДТП унесло жизни двух человек − 25-летней пассажирки «Тойоты» и 27-летнего пассажира «Мазды». Парень скончался уже в больнице.

Водитель автомобиля Mazda и его 38-летний пассажир получили тяжелые травмы. Пострадавших экстренно госпитализировали.

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