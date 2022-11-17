В Новосибирске спасатели , стоя по пояс в ледяной воде, очистили русло реки от мусора. Фото: МАСС.

Новосибирские спасатели очистили от мусора русло реки Тула в районе улицы Сибиряков-Гвардейцев. Об этом рассказали в службе МАСС.

– За час спасатели очистили участок реки в районе проходящей под водой трубы. Специалисты убрали несколько стволов деревьев, пластиковые бутылки. Тем самым оперативно устранили угрозы появления затора, – уточнили в сводке.

Судя по кадрам, которыми поделились в МАСС, спасатели практически по пояс стояли в ледяной воде.

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