Разбитые ограждения на Октябрьском мосту возмутили новосибирцев

Новосибирцев возмутили разбитые ограждения на Октябрьском мосту. Фото: ЧП Новосибирск
Новосибирцы в очередной раз обратили внимание на разбитые ограждения на Октябрьском мосту. Публикация появилась в группе «ЧП Новосибирск».
Один из местных жителей задался вопросом − мост ремонтируют или все-таки разрушают. Так, на прикрепленном к посту фото можно увидеть, что часть чугунных перил заменили деревянным ограждением.
− Процентов 30 чугунных ограждений сломаны, выбиты экскаватором и упали в реку! – возмущается сибиряк.
В комментариях новосибирцы принялись активно обсуждать эту проблему.
− Скоро по этому мосту будет опасно ездить.
− Этот ремонт не закончится никогда, − высказались горожане.
КП-Новосибирск направила запрос в мэрию, чтобы узнать о судьбе перил на Октябрьском мосту.
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