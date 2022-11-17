У «Метро МиР» осталось более 30 контрактов после задержания Мысика. Фото: правительство НСО.

Директор компании «Метро МиР» Александр Мысик был задержан за превышение полномочий. Однако у его предприятия еще остались 30 действующих контрактов, на сотни миллионов рублей.

По-прежнему действуют контракты на строительство комплекса сооружений поверхностного водоотвода с территории, прилегающей к ледовой арене на сумму 350,2 млн рублей, на строительство пешеходного моста через дамбу Октябрьского моста на сумму 335 млн рублей.

Также не расторгнуты контракты на реконструкцию автомобильной дороги до пляжа, на благоустройство территории возле ЛДС и на строительство станции метро «Спортивная». Суммы контрактов — 726,5, 536,7 и 631,2 миллиона рублей соответственно.

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