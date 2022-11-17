В Бердске водитель «Тойоты» сбил подростка на пешеходном переходе. Фото: ГИБДД по НСО.

Рано утром, 17 ноября, в Бердске водитель «Тойоты» сбил подростка на пешеходном переходе. Произошло ДТП на улице Ленина. Мальчик 2007 года рождения дорогу переходил по пешеходному переходу, сообщает Госавтоинспекция по Новосибирской области.

– За рулем «Тойоты», сбившей подростка, находился мужчина 1969 года рождения. Он был трезв. Пострадавшего мальчика 2007 года рождения госпитализировали с травмами разлчиной степени тяжести, – говорится в сообщении Госавтоинспекции.

На месте аварии работает экипаж ГИБДД. Полицейские устанавливают обстоятельства случившегося.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber