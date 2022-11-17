В Бердске водитель «Тойоты» сбил подростка на пешеходном переходе. Фото: ГИБДД по НСО.
Рано утром, 17 ноября, в Бердске водитель «Тойоты» сбил подростка на пешеходном переходе. Произошло ДТП на улице Ленина. Мальчик 2007 года рождения дорогу переходил по пешеходному переходу, сообщает Госавтоинспекция по Новосибирской области.
– За рулем «Тойоты», сбившей подростка, находился мужчина 1969 года рождения. Он был трезв. Пострадавшего мальчика 2007 года рождения госпитализировали с травмами разлчиной степени тяжести, – говорится в сообщении Госавтоинспекции.
На месте аварии работает экипаж ГИБДД. Полицейские устанавливают обстоятельства случившегося.
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