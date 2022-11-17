В Новосибирской области сотрудники ГИБДД перешли на усиленный режим работы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В четверг,17 ноября, в ГУ МВД по Новосибирской области сообщили о переходе сотрудников ГИБДД на усиленный режим работы. Связано это с опасной и неблагоприятной обстановкой на дорогах региона. Их завалило снегом, плюс местами наблюдается гололёд.

– За 10 месяцев 2022 в НСО зафиксировали более 1700 ДТП. Из них 194 – смертельные. В 2100 – люди получили травмы, – напомнили в пресс-службе полиции, – сотрудники ГИБДД переходят на усиленный режим работы, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения.

В ГУ МВД по НСО добавили, что в каждом районе области увеличат плотность нарядов ДПС. Они будут выявлять и пресекать грубые нарушения ПДД.

В полиции попросили всех участников дорожного движения соблюдать правила и быть максимально внимательными на дорогах.

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