В Новосибирске будут судить директора крупнейшего транспортного предприятия за сговор с аутсорсинговой компанией. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске директор крупнейшей транспортной организации в Сибири предстанет перед судом за нарушение должностных обязанностей. Он, как сообщили в УТ МВД по СФО, вступил в сговор с аутсорсинговой компанией.

В транспортной полиции пояснили, что организации заключили договор о возмездном оказании услуг. Он предполагал перевозку грузов и пассажиров спецтехникой. В договоре говорилось, что подрядчик после окончания сроков эксплуатации транспортного средства должен был инвестировать деньги в обновление автопарка или же выплатить сумму заказчику в рамках контракта. Но с начала действия договора, а именно с 2014 года, ничего из этого не было выполнено. При том, что условия договора продолжали действовать. Руководство же транспортного предприятия не приняло никаких мер к исправлению ситуации, договор не расторгли, ущерб не взыскали. Тем самым транспортное предприятие, отметим, крупнейшее в СФО, получило ущерб на сумму более, чем 83,6 млн рублей. Связано это с тем, что оно безвозвратно лишилось возможности обновления парка транспортных средств.

В УТ МВД по СФО собрали материалы дела, после чего передали их в СК на транспорте. Дело на руководителя предприятия возбудили за халатность, повлекшую особо крупный ущерб.

В Восточном МСУТ СК на транспорте дополнили, что руководитель вину не признал.

В ближайшее время уголовное дело в отношении него по существу рассмотрят в суде.

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