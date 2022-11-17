Из-за ДТП на трассе в Новосибирской области собралась многокилометровая пробка

Из-за аварии на трассе растянулась пробка на несколько километров. Фото: кадр из видео.
17 ноября пробка протяженностью около пяти километров собралась на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в Болотнинском районе. Из-за аварии машины и междугородние автобусы долго не могут проехать в пургу.
— Застрял автобус в пробке из Томска в Новосибирск. Случилась авария на три ряда в сторону Болотного, — сообщили КП-Новосибирск очевидцы.
По предварительным данным, ДТП случилось на 96-ом километре.
Напомним, днем ранее на Северном объезде в Новосибирской области столкнулись два автомобиля. В аварии погибли двое 28-летних мужчин.
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