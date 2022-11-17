«Дети визжат от страха!»: сибиряки пожаловались на бродячих псов, поселившихся у школы

Сибиряки пожаловались на бродячих псов, поселившихся у школы.
Фото: Людмила МАРЧУК
Жители Искитима пожаловались на бродячих псов, поселивших у школы. Горожане уверены, животные опасны у детей.
– В центре, за домом 29 на трубах спит свора собак, а рядом школа. Не однократно слышала, как они лают на детей, а они визжат от страха, – написали сибирячки в паблике «Подслушан в Искитиме».
Горожане переживают, что псы нападут на ребятишек и покусают. Они призвали властей принять меры.
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