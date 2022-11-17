В Новосибирске на директора «Метро МИР» Мысика завели уголовное дело

В Новосибирске директору муниципального предприятия «Метро Мир» Александу Мысику предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий.

В Новосибирске в отношении директора муниципального предприятия «Метро Мир» Александра Мысика возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в превышении должностных полномочий, что грозит наказанием до 7 лет лишения свободы.

Напомним, по данным следствия, с сентября 2019 года по декабрь 2021 года компания организовала разведку и добычу песка из карьера, который расположен в несудоходной протоке между левым берегом реки Обь и островом отдыха в Кировском районе города Новосибирска. Этот песок не подлежал для использования автодорог возле нового ледового дворца спорта.

Кроме того, по словам экспертов, дорога построена некачественно, без соответствия правилам безопасности. Ущерб федеральному бюджету из-за экономии стройматериалов составил почти 360 миллионов рублей.

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