В МЧС рассказали о состоянии водителя «Газели», вспыхнувшей на Гоголя в Новосибирске. Фото: стоп-кадр.

В ГУ МЧС по Новосибирской области прокомментировали утренний пожар на улице Гоголя. Там загорелась «Газель». У машины полыхала кабина, а очевидцы переживали, успел ли водитель покинуть салон.

– В 9:09 минут выезжали в Центральный район на улицу Гоголя, 42. По прибытию к месту вызова было установлено, что горит кабина автомобиля «Газель». Водитель находился на месте вызова. Он не пострадал, – пояснили КП-Новосибирск в ГУ МЧС по Новосибирской области.

В 9:33 минуты возгорание полностью ликвидировали.

Причину случившегося установят в МЧС.

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