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НовостиЭкономика17 ноября 2022 2:41

Cервис бесконтактной оплаты SberPay для смартфонов Android возвращается

Сбер возвращает бесконтактную оплату для владельцев Android-смартфонов с помощью сервиса SberPay
Фото: www.sberbank.com

Фото: www.sberbank.com

Теперь можно оплачивать покупки в магазинах и снимать наличные в банкоматах одним касанием телефона. Чтобы пользоваться сервисом, достаточно подключить к нему любую карту «Мир» в приложении СберБанк Онлайн. Дополнительных приложений устанавливать не требуется.

Для оплаты просто надо разблокировать телефон и поднести его к терминалу. Либо запустить SberPay через ярлык или из приложения СберБанк Онлайн, и вы сможете проверить баланс или поменять карту для оплаты, если к SberPay подключено несколько карт «Мир».

Для владельцев СберКарт - дебетовой, кредитной и тревел - Сбер запускает уникальный анимированный дизайн карты в приложении СберБанк Онлайн и на экране оплаты SberPay.

Сервис доступен на всех Android-смартфонах с технологией NFC и операционной системой версии 8.1 или выше.