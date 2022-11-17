«Кабина полыхает»: в Новосибирске на улице Гоголя загорелась «Газель»

В Новосибирске на улице Гоголя загорелась «Газель». Фото: стоп-кадр.
В четверг, 17 ноября, на улице Гоголя в Новосибирске вспыхнула «Газель». О ЧП в редакцию КП-Новосибирск сообщили читатели.
– ЧП произошло рядом с пересечением с Ипподромской. Кабина полыхает. Надеюсь, водитель успел выпрыгнуть, – рассказала КП-Новосибирск очевидец.
Новосибирцы добавили, что на месте ЧП работают сотрудники МЧС. Открытый огонь они сбили. Тушение продолжается.
В ГУ МЧС по НСО данные о пожаре еще не предоставили. Информация уточняется.
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