В Новосибирске мужчина в красной шапке украл куртку из магазина

Кража случилась в магазине на Вокзальной магистрали. Фото: ГУ МВД по НСО.
В Новосибирске сотрудники полиции разыскивают мужчину, который совершил кражу в Железнодорожном районе.
— Установлено, что 13 ноября текущего года подозреваемый, находясь в магазине, расположенном на улице Вокзальная магистраль, похитил куртку, — передает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области, а также приводит фото и видео подозреваемого.
Всех, кто узнал этого мужчину или знает, где он находится, просьба сообщить в полицию по телефонам: 8-913-989-00-77, 8-383-232-21-11. Конфиденциальность гарантируется.
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