Мед, тепловизор, мобильные бани: бойцам из Новосибирской области отправили фуру с гуманитарным грузом

Общественная палата собрала и отправила в помощь бойцам Новосибирской области 12 кубометров гуманитарного груза. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

Для поддержки бойцов Новосибирской области региональная палата организовала сбор вещей, продуктов питания и аппаратуры. В фуру загрузили паллеты с костюмами «Горка», теплыми вещами, обувью, медикаментами, шоколадом, медом, солдатским мылом. Даже удалось собрать рации и тепловизор - по словам ребят с фронта, они им очень нужны. Кроме того, к ним едут две мобильные бани.

Фура с 12 кубометрами гуманитарной помощи отправилась 15 ноября бойцам из Новосибирской области реактивной артиллерийской батареи 3-го армейского корпуса Западного военного округа из воинской части 31832. Координирует сбор Общественная палата Новосибирской области на базе Ассоциации «ИНТЕГРАЦИЯ».

Вместе с вещами и продуктами к бойцам едут детские открытки и рисунки. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

- Когда на фронт ушли первые добровольцы, стало понятно, что именно им нужно. Их родственники, жены обратились в созданную Общественной палатой службу с просьбой собрать то, что актуально на данный момент. Очень много расходуется гигиенических салфеток, мыла, порошка. Нам удалось найти две мобильные бани. Ребята этой новости обрадовались, очень ждут наш груз. Мы сейчас поддерживаем бойцов, призванных из Новосибирской области, это наша задача, - прокомментировала председатель комиссии по социальной политике, здравоохранению и трудовым отношениям Общественной палаты Новосибирской области Ирина Федорова.

Машина пойдет в сопровождении, с соблюдением всех необходимых мер безопасности. В Общественной палате отметили, что стараются отправлять именно то, что необходимо самим бойцам, по их запросу. К примеру, закупили тепловизор и пять раций.

- Кроме того, мы отправляем продукты питания: в фуре поедут 100 килограммов сибирского меда. Понимаем, как им тяжело на передовой, а мед для организма в такое время года пойдет на пользу. Мы открыты для контактов со всеми бойцами. Когда есть возможность, стараемся с ними переписываться, спрашиваем, что именно необходимо, чтобы готовить и отправлять адресную помощь. Те же рации и аккумуляторы к ним нашли в течение недели, - рассказал председатель комиссии Общественной палаты Новосибирской области по развитию информационного общества и взаимодействию со СМИ Роман Бубенов. Он отметил, что ничего не приобретается у перекупщиков, коммерческих структур: нажива на подобном недопустима. - Мы покупаем только у производителей по себестоимости или принимаем в дар, если компании проявляют такую инициативу.

На центральный склад привезли мед, мобильные бани и тазы: здесь их упакуют и загрузят в фуру. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

Любой желающий может поучаствовать в сборе помощи нашим бойцам. Позвоните по горячему телефону Общественной палаты: вам подскажут, какая именно помощь необходима сейчас, как и куда вы можете ее передать.

Телефон горячей линии Общественной палаты: +7-983-313-03-77 (WhatsApp, Telegram), по будням с 10.00 до 17.00.