Яму разрыли возле дома №118/1 по улице Немировича-Данченко. Фото: «АСТ-54».

Новосибирцы пожаловались на разрытую улицу Немировича-Данченко. По словам местных жителей, большую яму напротив дома №118/1 вырыли еще в конце августа или начале сентября, но никаких работ возле нее не ведется.

— На этом месте последние лет пять роют землю по два раза в год. В этом году летом наконец-то выровняли асфальт, ровно уложили крышки люков... и опять разрыли. Следов активности нет: ни людей, ни техники, ни информации. А иногда нет горячей воды и отопления в соседних домах, — написал новосибирец в группе «АСТ-54».

Кроме того, глубокий рукотворный овраг сильно сузил единственный подъезд к дому.

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