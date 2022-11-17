Пробки в 7 баллов затруднили движение по улицам Новосибирска утром 17 ноября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром в четверг, 17 ноября, Новосибирск сковали семибалльные пробки. Ранее в ГИБДД предупреждали новосибирцев о гололёде, вызванном резким похолоданием. Судя по всему, наледь на дорогах усугубила ситуацию. О заторах сообщает «2ГИС».

Пробки сковали улицы Станционную, Широкую, проезд Энергетиков и Димитровский мост. Заторы на Троллейной, Немировича-Данченко, Титова и Сибиряков-Гвардейцев. Движение затруднено по улице Блюхера, площади Лыщинского, проспекту Карда Маркса и по Октябрьскому мосту.

На правом берегу заторы на Большевистской в сторону Речного вокзала, Никитина, Восход и Бориса Богаткова.

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