В парке у нового ЛДС в Новосибирске начали устанавливать новогоднюю елку

В Парк Арене у нового ЛДС в Новосибирске начали устанавливать новогоднюю елку. Фото: Читатель КП-Новосибирск//Кадр из видео.

В Парк Арене у нового ЛДС в Новосибирске начали устанавливать новогоднюю елку. Первые новогодние украшения там установили уже в конце октября. Там появилась надпись «НСК2023», а также праздничный шатер с гирляндами.

— На территории Парка Арена уже началась подготовка к Новому году! Новое новогоднее Пространство будет создано к открытию Новогодней Столицы России! — писала в своем телеграм-канале вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

Ранее КП-Новосибирск писала о планах властей объединить Парк Арену с Бугринской рощей, чтобы создать единое рекреационное пространство для отдыха.

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