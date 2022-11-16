В мэрии рассказали, что будет с пляжем «Бугринская роща» в Новосибирске

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова рассказала, что будет с новосибирским пляжем «Бугринская роща». Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова рассказала, что будет с новосибирским пляжем «Бугринская роща». В связи со стройкой Бугринского моста он был перенесен на другую территорию, но выяснилось, что там открыть его не могут.

— Когда было строительство Бугринского моста, пляж, который был в парке Бугринская роща, перенесли. Но когда мы провели все необходимые исследования, то поняли, что там пляж находиться не может. Поскольку там находится база ЧС и стоят корабли. А рядом с кораблями по нормативам безопасности пляж находиться не может, особенно по течению реки. В любой момент лодка может оторваться и это не безопасно, — пояснила Анна Терешкова в эфире Радио «Комсомольская правда».

Поэтому было принято решение на этой территории пляж не открывать и вернуть его на старое место.

— Было решено эту территорию отдать полностью под ЧС, а мы возвращаемся назад и делаем пляж «Бугринская роща». Мы развиваем его и надеемся, что в дальнейшем он еще более преобразуется, — пояснила вице-мэр.

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