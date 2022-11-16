В Новосибирске Парк Арену хотят соединить с Бугринской рощей

Работы в парк-арене уже почти завершены. Фото: телеграм-канал Анны Терешковой

В Ленинском районе Новосибирска появится новая зеленая зона: большой парк планируют открыть на пространстве от нового ЛДС до «бугринки». Об этом рассказала вице-мэр города Анна Терешкова.

— Это будет большой проект, знаковый для развития левого берега города. То есть, помимо нового метро и ЛДС, там появится еще и большая парковая зона. Мы планируем в дальнейшем соединить Парк Арену с Бугринской рощей. Сейчас мы уже позаботились о том, чтобы эти территории никто не занял, чтобы это была единая рекреационная зона. Мы разрабатываем концепцию нового парка и в конце этого года, или, может, в начале следующего уже представим ее жителям города, — рассказала Анна Терешкова в эфире Радио «Комсомольская правда».

Вице-мэр также добавила, что новый парк будет подходить для всех любителей активного образа жизни. Там планируется обустроить велодорожку для теплого времени года и лыжню для зимнего периода. Также планируется открыть там скейт-парк, памп-трек и спортплощадки.

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