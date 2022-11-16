Глава СКР выслушал доклад по делу о попытке сноса стелы героям ВОВ в Новосибирске

Глава СКР Александр Бастрыкин выслушал доклад о ходе расследования попытки сноса стелы героям ВОВ в Новосибирске. Дело возбудили в начале сентября после жалоб местных о переносе стелы ради стройки новой гостиницы у ТРК «Роял Парк».

— Бастрыкин заслушал доклад о ходе расследования уголовного дела и дал ряд конкретных поручений, — сообщили в региональном СК.

Напомним, что по заверению властей от стелы не собирались избавляться. Ее хотели отреставрировать и установить на территории госпиталя ветеранов войн, который находится на окраине города. Однако жителям это не понравилось, и они пожаловались Бастрыкину. Вскоре после этого стелу вернули на прежнее место.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер