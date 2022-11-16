В жестком ДТП на Северном объезде под Новосибирском погибли тренеры детской хоккейной школы

В жестком ДТП на Серверном объезде под Новосибирском погибли тренеры детской хоккейной школы. Фото: Госавтоинспекция по НСО
Стало известно, что в жестком ДТП на Серверном объезде под Новосибирском погибли тренеры детской хоккейной школы «Sibirkids» Локтионов Сергей и Демаков Максим.
Об этом КП-Новосибирск рассказали родители обучающихся в этой школе детей. Авария случилась на 42 км Северного объезда в среду, 16 ноября. «Мазда-6», в которой ехали тренеры, столкнулась с грузовиком «Скания», когда выехала на встречную полосу для обгона.
Оба мужчин погибли на месте. В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники ГИБДД.
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На месте аварии работают сотрудники ГИБДД (подробнее).
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