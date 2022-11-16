Новосибирцы пожаловались на открытые канализационные колоды у школы №40

По словам очевидца, люки украли. Фото: читатель КП-Новосибирск

Новосибирцы пожаловались на два открытых канализационных колодца у школы №40. Очевидцы обратили внимание на отсутствие люков 9 ноября.

— Ночью на тротуаре украли с колодцев 2 люка. А там дети ходят, — рассказал КП-Новосибирск очевидец.

Ночью открытые колодцы легко не заметить. Фото: читатель КП-Новосибирск

Судя по фото, колодцы расположены на небольшом пяточке земли между тротуаром и забором и частично заходят на пешеходную зону. В дневное время их отлично видно, а вот ночью в колодец легко можно упасть, не обратив внимание на дыру в земле. Причем свалиться в колодец могут как люди, так и животные.

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