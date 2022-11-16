Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за нелегальных мигрантов на Хилокском рынке в Новосибирске

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за мигрантов. Фото: СКР
Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за мигрантов, незаконно проживающих на территории Хилокского жилмассива в Новосибирске. На нелегалов пожаловались местные жители. По их словам, те живут в круглосуточно работающих большегрузах и регулярно создают проблема для местных.
— Бастрыкин отметил неудовлетворительную работу подчиненных из-за отсутствия реакции на жалобы жителей на незаконные действия мигрантов. Он поручил возбудить уголовное дело, сформировать следственно-оперативную группу и наладить взаимодействие с другими правоохранительными органами, — сообщили в региональном СК.
Также Бастрыкин поручил предоставить оперативный доклад и план работы.
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