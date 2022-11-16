Мэр Новосибирска Анатолий Локоть посетил пункт размещения мобилизованных в НВВКУ. Фото: телеграм-канал Анатолия Локтя

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть посетил пункт размещения мобилизованных в НВВКУ. Он проверил условия, в которых живут военнослужащие и обсудил с начальником училища проблемы, которые нужно решить.

— Мобилизованные проживают в нормальных условиях, обеспечены всем необходимым — горячее питание, обмундирование, оружие. Что касается дополнительного снаряжения, то, конечно, мы поддержим, приобретём необходимое согласно запрошенному перечню. Будет сделана централизованная закупка — объединим финансовые возможности города и области, — написал Анатолий Локоть в своем телеграм-канале.

Мэр также рассказал, что побывал на полигоне в Кольцово, где мобилизованные проходят боевое слаживание и обучение.

— Пообщался с новосибирцами: настрой хороший, понимают, зачем сюда приехали. Бойцы полны решимости выполнить боевую задачу, долг перед Родиной — защитить Россию, — отметил мэр.

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